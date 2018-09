MSI e Sony Pictures insieme per promuovere il film Venom

In occasione dell'arrivo dell'enigmatico personaggio di Marvel Comics sul grande schermo, MSI ha collaborato con Sony Pictures per Venom, il film diretto da Ruben Fleischer e con protagonista Tom Hardy, che sarà a breve in uscita nelle sale cinematografiche.

Grazie alla campagna MSI x Venom Unleash the True You, chi acquisterà fino al prossimo 31 Ottobre un display MSI Optix MPG27CQ oppure un PC desktop Trident 3 8th o ancora una scheda madre B450 Tomahawk, riceverà in omaggio la Venom Gift Box e avrà anche la possibilità di vincere un viaggio a tema Venom a San Francisco e Singapore.

Inoltre, sarà lanciato un contest sui canali social con cui tutti i fan del film e di MSI potranno divertirsi a rendere la mascotte Lucky con un aspetto simile a Venom seguendo le istruzioni indicate qui e provare così ad aggiudicarsi l'esclusivo PC Desktop Trident 3 dedicato a Venom, realizzato in edizione limitata, oltre a diversi altri premi targati MSI.