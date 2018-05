MSI è sponsor del nuovissimo eSport Palace di Bergamo

Sabato 26 Maggio s'inaugura il nuovissimo eSport Palace, un innovavativo concetto di struttura dedicata al gaming e alla tecnologia, dove gli appassionati possono incontrarsi per condividere a 360 gradi le proprie passioni nel mondo dei videogiochi.

In linea con la propria vocazione a sostegno della diffusione degli eSport anche nel nostro paese, MSI ha supportato diversi aspetti nella realizzazione di questo progetto di cui è sponsor. eSport Palace è una struttura di tre piani dedicati al mondo dei videogame competitivi e della tecnologia. Al piano terra si trova l’eSport Bar e un negozio specializzato nel Gaming by AK Informatica, mentre al primo piano è collocata la sala LAN LEVEL ONE, di cui MSI è sponsor tecnico, con la presenza nelle oltre 40 postazioni dei suoi PC desktop, inclusi simulatori di guida e di volo.

In particolare, i PC scelti da LEVEL ONE sono gli MSI Infinite X, riconosciuti da molti esperti come i migliori desktop per giocare. Al terzo piano è, invece, presente una Gaming House dove vivono e si allenano giocatori professionisti. Il nuovissimo eSport Palace si trova in una posizione strategica di fronte all’Università di Bergamo, a due passi dalla stazione della città, a 2 minuti dall’uscita dell’autostrada e a 5 minuti dall’aeroporto di Orio al Serio.

Il party inaugurale sarà aperto al pubblico e inizierà Sabato 26 Maggio a partire dalle 15 e prevederà tornei, musica, tantissimi ospiti e showmatch con il coinvolgimento del pubblico. Il divertimento continuerà anche Domenica 27 Maggio con altre iniziative, feste e tanti personaggi del mondo dello spettacolo e del gaming.