MSI svela la linea di gaming laptop equipaggiati con processori Intel di 8a generazione

presenta una nuova schiera di laptop per giocare equipaggiati con le nuovissime CPU Intel di 8a generazione, tra cui si distinguono il, ilcon processore i9 e il, cui si aggiungono le rinnovate versioni del GT83 Titan e i nuovi modelli delle linee GP e GL.

"Queste nuove proposte di gaming laptop sono davvero qualcosa di mai visto finora sul mercato.", ha dichiarato Eric Kuo, MSI Vice President, Global Sales & Marketing. “Se consideriamo il sorprendente design Stealth Thin, le elevatissime prestazioni del nuovo GT75 con processore i9 e gli straordinari effetti luminosi del Raider RGB, possiamo affermare che stiamo realmente ponendo una serie di nuove pietre miliari.”

Tutti i nuovi notebook sono disponibili per i pre-ordini a partire da oggi e per chi li acquisterà entro il prossimo 16 Aprile saranno inclusi, inoltre, un anno di estensione gratuita della garanzia e 30€ di credito Steam (solo presso i rivenditori MSI ufficiali aderenti all'iniziativa).

GS65 Stealth Thin

Caratterizzato da un design davvero sorprendente e un peso di appena 1,8 Kg, GS65 Stealth Thin è il primo gaming laptop a integrare un display IPS 144Hz 7ms con una cornice di appena 4,9 mm, in grado comunque di accogliere una eccellente webcam. GS65 Stealth Thin è poi equipaggato con una NVIDIA GTX 1070 con tecnologia Max-Q, processori Intel Core i7 di 8a generazione, che offrono fino al 40% di prestazioni in più, e una batteria da ben 82Whr, in grado di assicurare oltre 8 ore di autonomia.

Oltre al nuovo GS65 Stealth Thin, l'intera linea Stealth Pro di MSI sarà man mano aggiornata con i nuovi processori, tastiere a 102 tasti per-key con illuminazione RGB, ventole di dimensioni particolarmente contenute, speaker Dynaudio Certified, Killer 1550, Bluetooth v5, e Dragon Center 2.0.



GE Raider RGB Edition

Ispirati al look delle auto sportive e pensati anche per gli appassionati di PC Master Race, i laptop dellle serie GE63 e 73 Raider RGB Edition si caratterizzano per gli speciali effetti luminosi RGB di cover, tastiera e porte USB.

Equipaggiati con i nuovi processori Intel Core i7 di 8a generazione e con grafica NVIDIA GeForce GTX 1070, i notebook GE Raider sono dotati di MSI Cooler Boost 5, in grado di assicurare una situazione ottimale della temperatura in ogni situazione, tecnologia audio Nahimic 3, Killer networking e Bluetooth 5.0.

GT Titan con processori i9 Hexacore

I gaming laptop GT75 TItan di MSI sono tra i primi al mondo ad essere equipaggiati con i nuovissimi processori Core i9 overcloccati che, grazie anche all'abbinamento con la tecnologia per il raffreddamento Cooler Boost Titan di MSI, possono arrivare ad assicurare fino al 70% di prestazioni in più rispetto ai notebook dotati di CPU Core i7.

Oltre al modello GT75 Titan, anche il GT83 Titan, il primo a integrare una tastiera completa Cherry MX Speed Silver, e il GT63 Titan, un laptop dotato di display da 15" e GeForce GTX 1080 SLI, saranno aggiornati con i processori Intel di 8a generazione, che consentiranno loro di offrire perfomance maggiori fino al 40% superiori rispetto ai modelli che li hanno preceduti.