MSI svela il primo laptop con display bezel-less da 17' e grafica NVIDIA GeForce GTX 1070

Ancora una volta in prima linea nel mettere a disposizione dei giocatori le soluzioni tecnologiche più avanzate, MSI annuncia GE75 Raider, il suo nuovo gaming laptop da 17”.

Prima proposta al mondo che può vantare l’avanzatissima grafica NVIDIA GeForce GTX 1070 in un laptop con display bezel-less di queste dimensioni, MSI GE75 Raider offre esperienze di gioco senza compromessi, garantendo massima immersività e minimi ingombri. L’ampio display da 17” con cornice sottile assicura un refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta pari a 3ms, contribuendo a garantire un gameplay fluido come mai prima d’ora.

A prestazioni ai vertici non poteva che accompagnarsi una tecnologia per la dissipazione del calore dello stesso livello e, infatti, Cooler Boost 5, che equipaggia anche l’ultimo nato di casa MSI, è in grado di assicurare condizioni di temperatura sempre ottimali ai componenti più critici del sistema anche nelle sessioni di gioco più impegnative.

MSI GE75 Raider non stupisce, però, solo per le performance, ma anche per l’originale scocca, che nella cover si caratterizza per le due linee in rilievo con sfaccettature a taglio di diamante e finiture di colore rosso anodizzato, che assicurano un look davvero aggressivocon cui distinguersi tra la folla. Oltre a ciò, questo nuovo laptop vanta nella parte posteriore un motivo asimmetrico ispirato a uno scenario futuribile, che contribuisce a caratterizzarlo ulteriormente.

Particolarmente curata è anche la dotazione software, tra cui si distingue MSI APP Player, che consente di giocare al meglio con i titoli per piattaforma mobile anche su PC. La tastiera, infatti, è in grado gestire l’illuminazione dei singoli tasti in base ai singoli giochi, facendo la differenza rispetto agli altri simulatori.

“La serie GE si rivolge ai gamer più appassionati, che per il proprio equipaggiamento da gioco desiderano il massimo, sia a livello di prestazioni che di estetica”, ha commentato Eric Kuo, MSI Vice President of Global Sales & Marketing. L'’arrivo di GE75 Raider in Italia è previsto nel corso del mese di Novembre.