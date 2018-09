MSI Trident X, arriva una nuova generazione di PC desktop per il gaming

MSI continua a rinnovare la sua linea di PC desktop mostrando in occasione di IFA 2018 la serie Trident X. Equipaggiata con NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti e con processori Intel Core™ K, questa linea di PC è in grado di assicurare performance e funzionalità che la rendono un’ottima scelta anche per i giocatori professionisti più esigenti.

MSI Trident X è la prima serie di PC desktop compatti a integrare all’interno di un case dal volume di soli 10 litri un alimentatore SFX e le potentissime schede grafiche full size MSI GeForce RTX.

Grazie alle avanzatissime soluzioni NVIDIA di ultima generazione, Trident X è perfetto per i giocatori che richiedono le performance più elevate a un PC, anche a livello grafico, incluso il rendering in tempo reale. La serie Trident X, essendo equipaggiata con tecnologie allo stato dell’arte e un design all’avanguardia, si candida come piattaforma ideale anche per il gaming competitivo, mettendo a disposizione dei giocatori massima potenza e capacità di calcolo senza compromessi.

Trident X rappresenta anche un’eccellente piattaforma per garantire la migliore qualità di streaming mentre si gioca. L’esclusivo sistema per la dissipazione del calore “Silent Storm Cooling” utilizza tre distinti flussi d’aria per raffreddare i componenti più critici PC e garantire, quindi, massima fluidità anche gestendo differenti attività in multitasking, come ad esempio giocare con un titolo AAA e contemporaneamente effettuare il live broadcasting. E’ possibile vedere in anteprima il nuovo Trident X a IFA 2018, in corso in questi giorni, visitando lo stand MSI (No. 107) presso il pad. 17.