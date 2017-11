MSI Winter Camp 2017 al via il 25 novembre a Padova

, nuovo evento gaming organizzato in collaborazione con, prenderà il via a Padova il prossimo 25 novembre. I visitatori avranno l'opportunità di giocare ae di incontrare due famosi coach.

Sabato 25 Novembre, presso Exas E-sports Gaming Cafè (Via Della Croce Rossa 24, Padova), si svolgerà l'MSI Winter Camp 2017, un evento all'insegna del divertimento organizzato da MSI in collaborazione con Abaco Informatica, dedicato a chi desidera stare in compagnia e giocare insieme.

Ecco il programma della giornata:

14:00 Welcome coffee

Gaming Experience con 2 famosi coach: Link e trig

Caccia al Tesoro e gadget per tutti + 5vs5 CS:GO free play

Buffet

Durante l'evento i partecipanti avranno l'occasione di toccare con mano una selezione di nuove proposte dedicate al gaming firmate MSI, tra cui VortexG25, i laptop GE63, GE73 e il GT75VR and i PC desktop Infinite A, Infinite X e Trident.

L'evento è aperto a tutti, ma per partecipare alle attività è necessaria la preventiva compilazione del modulo di iscrizione al seguente link.