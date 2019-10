MTG Arena: il vincitore sale sul palco a volto coperto, per Hong Kong

Il giocatore di Magic the Gathering Arena, Lee Shi Tian, è salito sul palco per l'intervista post vittoria in finale indossando una sciarpa a coprirgli il volto per sostenere le proteste a Hong Kong.

Tian, insomma, ha dato seguito all'azione di protesta del collega di Hearthstone Chung "Blitzchung" Ng Wai, portando sul palco la propria solidarietà ai manifestanti e parlando apertamente della situazione nel suo paese d'origine.

Il giocatore ha affermato che i suoi successi sul palco del Mythic sono stati molto sentiti, perché sapeva che "la vita è stata molto dura nella mia città natale, a Hong Kong", e ha aggiunto che "è così bello giocare da uomo libero”.

In molti pensavano che la protesta pubblica di Tian potesse portare a un ban ufficiale simile a quanto occorso al collega, ma Wizards ha confermato che non prenderà provvedimenti. Oltre alla conferma che Tian non avrebbe subito alcuna penalità, un moderatore della chat di Twitch del torneo ha anche rivelato che WotC aveva dato istruzioni per "consentire e non intervenire in nessuna questione riguardante Hong Kong".

Il giocatore, sui social ha anche ringraziato Wizards e i suoi fan per il loro sostegno alla "libertà di parola". “Sono grato a nessuno che mi abbia fermato mentre indossavo la maschera per HK questo fine settimana. Sono sicuro che WotC riceverà pressioni. Se volete proteggermi, ricompensateli. Acquistate i loro prodotti. Giocate a MTG Arena, in particolare i giocatori di Hearthstone".