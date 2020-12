MTG: lo Zendikar Rising Championship concluderà il 2020 competitivo

L'<>MTG Zendikar Rising Championship, l'ultimo evento competitivo per il 2020 di Magic sta per iniziare, con i grandi campioni che si sfideranno per un montepremi totale di 250.000 Dollari sul piatto.

Un totale di 180 dei migliori giocatori di Magic della Magic Pro League, della Rivals League e dei Qualifier organizzati su Magic Arena si sfideranno in 14 round in formato Standard e Historic. I primi otto giocatori che riusciranno ad ottenere 12 vittorie si qualificheranno per la fase finale di domenica.

Il torneo si strutturerà in questo modo: il primo giorno sarà da sette round. I primi tre round sono in formato Historic, seguiti da quattro Standard.

Il secondo giorno invece saranno otto i round, divisi equamente tra i due formati, quindi quattro Historic e quattro Standard. Ogni match sarà un best of 3 con un tempo di 30 minuti per match, per entrambi i giocatori.

I primi otto giocheranno in un girone a doppia eliminazione. Il vincitore guadagnerà 15.000 Dollari.

L'evento si giocherà questo weekend e inizia ogni sera (quindi venerdì, sabato e domenica) alle 18:00 ora italiana. Sarà ovviamente trasmesso sul canale Magic di Twitch.

Se volete sapere quali sono alcune delle migliori carte del nuovo set, vi consigliamo di recuperare il nostro speciale dedicato a Rinascita di Zendikar.

Invece, se desiderate avvicinarvi al competitivo di Magic, potete leggere la nostra intervista alla leggenda Seth Manfield.