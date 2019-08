Con il multiplayer Call of Duty Modern Warfare vuole riprendersi il trono da Battlefield

Negli ultimi tempi gli amanti degli sparatutto avevano un principale punto di riferimento nella serie di Battlefield di Electronic Arts, ma ora sembra che per Activision sia arrivato il momento di riprendersi il trono, visti gli sforzi che sta compiendo con Call of Duty Modern Warfare.

Nei giorni scorsi c'è stato infatti il reveal del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare stesso, che sembra aver intrigato moltissimi appassionati del genere, grazie soprattutto ad alcune interessanti novità proposte dal nuovo capitolo della saga.

Si parla infatti di modalità aperte fino a un massimo di cento giocatori, mappe molto più grandi e la possibilità di guidare veicoli, tutte caratteristiche che strizzano l'occhio ai giocatori che apprezzano lo sparatutto di Electronic Arts, che in Battlefield avevano apprezzato proprio le ambientazioni più ampie e un gameplay meno frenetico e più realistico, e che dunque potrebbero ritrovare queste feature addirittura migliorate nel nuovo Call of Duty.

È quello che ha notato anche lo youtuber noto come jackfrags, che nel video che trovate in apertura della news, si è dichiarato molto colpito dal reveal di Activision e secondo cui gli sviluppatori di Battlefield potrebbero soffrire della pressione che gli metterà addosso l'uscita di Call of Duty Modern Warfare. Voi che ne pensate? Un po' di sana concorrenza farà bene ad entrambe le saghe?