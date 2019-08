Nel multiplayer di COD Modern Warfare non ci sarà la mini-mappa

Come hanno già avuto modo di riferire in più di un'occasione, con Call of Duty: Modern Warfare i ragazzi di Infinity Ward intendono proporre un'esperienza realistica. Quest'approccio, ovviamente, coinvolgerà anche la modalità multigiocatore, che è stata appena presentata con uno spettacolare trailer.

Per questo motivo, hanno coraggiosamente deciso di rimuovere la mini-mappa durante le partite online, una scelta che non mancherà di far discutere la comunità. Al suo posto, adesso c'è una bussola collocata sul margine superiore dello schermo. La mappa appare solamente quando un membro del team utilizza una Killstreak per richiedere una ricognizione. In tutte le altre situazioni, invece, bisogna affidarsi alla propria conoscenza del campo di battaglia, ai rumori ambientali e alla comunicazione con i compagni di squadra.

Cosa ne pensate di questa scelta? Call of Duty: Modern Warfare, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 25 ottobre. L'uscita del gioco sarà anticipata da una fase Open Beta che si svolgerà nel mese di settembre in due distinte fasi, una esclusiva per PlayStation 4 e un'altra aperta a tutti. Entrambe saranno disponibili in Accesso Anticipato per coloro che hanno preordinato il gioco. Intanto, vi consigliamo di leggere l'anteprima del multiplayer di COD: Modern Warfare a cura del nostro Francesco Fossetti, che nei giorni scorsi ha avuto modo di provarlo in quel di Los Angeles.