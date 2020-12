Il multiplayer di Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare nel 2023?

Dalla conferenza di CD Projekt RED con gli azionisti arrivano nuovi dettagli sul multiplayer di Cyberpunk 2077, al momento la componente multigiocatore non è mai stata mostrata ufficialmente e sembra che l'attesa sarà piuttosto lunga.

Il multiplayer di Cyberpunk 2077 dovrebbe uscire nel 2022 ma alcuni azionisti credono che il team non sarà in grado di completare il progetto prima del 2023. CD Projekt RED risponde a questa domanda spiegando come attualmente la compagnia sia impegnata a rifinire il comparto single player con patch e aggiornamenti, in seguito si penserà ai DLC e solo successivamente al multiplayer.

Non è chiaro quindi se la compagnia polacca abbia in programma di rendere disponibile il comparto multigiocatore nel 2022 o 2023 mentre un lancio nel 2021 appare improbabile, per il prossimo anno il team ha in programma di lanciare l'aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X/S, lo sviluppo di quest'ultimo richiederà molto tempo e parecchie ore di test, dunque non è chiaro se ci sia spazio per lavorare sui DLC e sul multiplayer.

Durante la riunione, CD Projekt ha svelato perchè non ha inviato alla stampa le versioni console di Cyberpunk 2077, specificando come i lavori su queste ultime siano andati avanti fino all'ultimo momento utile prima del lancio.