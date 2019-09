Multiplayer di Death Stranding: i messaggi tra utenti daranno dei vantaggi ingame?

Intervistato dai giornalisti di Game Informer in occasione del TGS 2019, Hideo Kojima ha discusso dell'importanza del sistema di comunicazione ingame su cui si baseranno le dinamiche multiplayer di Death Stranding.

Nell'affrontare questa importante questione legata al "vero scopo" del sistema di feedback dei messaggi tra giocatori, il boss dei Kojima Productions ha esordito affermando che "in realtà ho avuto un grosso litigio col mio staff. In un gioco, se fai una cosa devi ottenere per forza in cambio più soldi, più fama o più complimenti, giusto? Questo è ciò di cui tutti i videogiochi moderni parlano: a ogni azione corrisponde sempre qualcosa che ti viene offerta in cambio".

Nonostante i dubbi nutriti dai suoi collaboratori, Kojima riferisce di aver avuto sempre le idee chiare su questo sistema di comunicazione ingame e sul suo reale "valore" in termini di gameplay, tanto da dichiarare che "al mio team ho detto che in Death Stranding 'dare un Mi Piace' agli altri significherà solo ed esclusivamente dare dell'amore incondizionato al prossimo".

L'unica forma di ricompensa che gli utenti di Death Stranding riceveranno dagli altri giocatori sarà perciò quella rappresentata dalla visualizzazione del numero totale di "Mi Piace" ottenuti: a detta di Kojima, questo genere di suggerimenti ingame è più vicino alle forme di comunicazione giapponesi che non a quelle occidentali, dove i consigli vengono dati in maniera più diretta.



L'atipico sistema multiplayer di messaggi ingame di Death Stranding sarà disponibile sin dal lancio del kolossal sci-fi del papà di Metal Gear, che ricordiamo essere previsto per l'8 novembre in esclusiva su PS4. Nel frattempo, vi lasciamo al secondo gameplay di Death Stranding dal TGS dedicato alla Safe House e al personaggio di Sam Porter Bridges.