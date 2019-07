Il multiplayer di DOOM Eternal sarà divertente quanto la campagna, parola di id Software

Nel 2016, DOOM è stato accolto con incredibile entusiasmo dalla stampa specializzata e dai giocatori amanti delle esperienze shooter vecchio stile. Quasi tutti, in ogni caso, sono stati concordi nel definire la componente multigiocatore poco riuscita, principalmente a causa della sua natura derivativa.

Il direttore creativo di id Software Hugo Martin, in un'intervista concessa a VGC, ha affermato d'aver imparato la lezione. Il prossimo capitolo della serie, infatti, non includerà il classico deathmatch, puntando tutto sulla nuova Battle Mode 1 vs 2: da un lato ci sarà un giocatore nei panni di un Doom Slayer pesantemente armato, dall'altro due avversari con le sembianze di demoni pronti a tutto pur di annientarlo. La compagnia è sicura che tale modalità sarà soddisfacente quanto la campagna single-player: "Con DOOM 2016 abbiamo capito che nell'ambito del game design id Software deve guidare, non seguire. Con la campagna single-player abbiamo guidato, con il multigiocatore invece abbiamo seguito. I fan e la critica lo hanno notato. [...] Questa volta vogliamo davvero che sia come DOOM. Abbiamo preso il DNA della 'DOOM dance' - il ciclo che vede contrapposti lo Slayer e diversi demoni - e l'abbiamo trasformato in un'esperienza competitiva e sociale. [...] Abbiamo preferito mettere a disposizione dei giocatori un'unica esperienza rifinita ed appassionante piuttosto che un grande quantitativo di modalità di gioco, un'altra cosa che abbiamo fatto nel 2016".

Martin ha poi concluso affermando con una certa sicurezza: "Credo che sarà soddisfacente quanto la campagna single-player. Ci giochiamo in continuazione internamente ad è davvero, davvero fantastica". Riusciranno i ragazzi di id Software a rispettare le aspettative che loro stessi hanno creato? Lo scopriremo il prossimo 22 novembre, quando DOOM Eternal arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il titolo di id Software sarà anche incluso nella line-up di lancio di Google Stadia.