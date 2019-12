Il multiplayer di Mario Kart Tour potrebbe arrivare il giorno di Natale

Mario Kart Tour continua a macinare numeri importanti, visto il suo grandissimo successo ottenuto nonostante alcune critiche e polemiche iniziali. I fan infatti si sono scagliati sia contro la presenza eccessiva delle microtransazioni, soprattutto per quanto riguarda il Gold Pass, sia per la mancanza di una modalità multiplayer.

Sembra che, perlomeno al secondo problema, Nintendo stia per porre rimedio. Si parla infatti da molto dell'implementazione del multiplayer online, dato in arrivo "presto" sull'app, ma ancora assente dal gioco. Stando ad alcuni data miner, il beta test di tale modalità potrebbe arrivare addirittura il giorno di Natale.

È stata trovata infatti una linea di codice nel nuovo aggiornamento del gioco, che dice "il beta test per il multiplayer è online in questo momento", accanto alla data del 25 Dicembre. Sarà vero? Per fortuna a Natale manca solo una settimana, e dunque non manca molto per avere una conferma o una smentita.

Che ne pensate? Vi attira l'idea di poter sfidare presto altri avversari online? Come detto, il gioco si è rivelato un gran successo in termini di numeri per Nintendo: Mario Kart Tour è il gioco più scaricato del 2019 su iPhone. Per approfondire sull'app della Grande N, date un'occhiata alla nostra recensione di Mario Kart Tour.