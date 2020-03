Il multiplayer di Mario Kart Tour è disponibile ora su iPhone e Android

Nintendo ha lanciato ufficialmente la modalità multiplayer di Mario Kart Tour, disponibile da oggi per le versioni iPhone e Android del gioco. Per avviare una partita in multigiocatore è necessario aggiornare l'app all'ultima versione disponibile.

Al momento non sembrano esserci particolari problemi di server, l'accesso è stato gestito "a scaglioni" così da evitare il sovraccarico dell'infrastruttura, nelle prossime ore tutti dovrebbero essere in grado di accedere al comparto multiplayer di MK Tour.

Mario Kart Tour Multiplayer Update

È stato aggiunto il supporto alla modalità multigiocatore, che permette di competere contro amici e giocatori di tutto il mondo. Questa funzione sarà disponibile in data 9 marzo alle ore 03:00.

È stata aggiunta la funzione Visuale, che permette di modificare liberamente l'angolazione durante una corsa mentre il tuo pilota sterza automaticamente

Sono stati apportati altri cambiamenti e risolti problemi noti per migliorare l'esperienza di gioco

Mario Kart Tour è stato pubblicato lo scorso mese di settembre su iPhone e Android, riscuotendo fin da subito un notevole successo di pubblico e arrivando rapidamente a quota 100 milioni di download da App Store e Google Play.