Il multiplayer PvP 4vs4 di Ghost Recon Breakpoint si mostra nel video della Gamescom

Dagli stand Ubisoft della Gamescom 2019, diamo uno sguardo alla modalità Ghost War di Ghost Recon Breakpoint con un gameplay trailer di dieci minuti tratto dalla demo della fiera videoludica di Colonia.

Così come abbiamo potuto scoprire durante l'ultima puntata di Inside Xbox, Ghost War rappresenterà la componente multiplayer competitiva di Breakpoint e correrà parallelamente alla campagna principale per offrirci un'esperienza PvP con due squadre composte da massimo quattro giocatori ciascuna.

Grazie all'ampio ventaglio di opzioni per customizzare l'aspetto e personalizzare l'equipaggiamento del proprio alter-ego, e al lavoro svolto da Ubisoft Paris per erigere un'impalcatura di gioco intrisa di elementi survival, il modulo Ghost War promette di superare le contraddizioni del PvP di Wildlands. Ad elevarne il tenore ludico ci penseranno anche i server dedicati e le Zone Restringenti.

Prima di lasciarvi al video confezionato dai colleghi di Arezzk Gaming, vi ricordiamo che Ghost Recon Breakpoint uscirà il 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, così come su Google Stadia all'apertura del servizio in game streaming di Big G che, salvo sorprese dell'ultimo momento, dovrebbe essere prevista per il mese di novembre. Su queste pagine trovate anche la nostra prova esclusiva di Ghost Recon Breakpoint e un approfondimento con tante curiosità sulla grandezza della mappa di Auroa.