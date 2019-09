Niente multiplayer in The Last of Us 2 ma Naughty Dog lavora ad un gioco online

The Last of Us 2 non avrà il multiplayer, come confermato da Lead Game Designer Emilia Schatz, Naughty Dog ha però pubblicato un aggiornamento a riguardo, specificando come la compagnia stia sviluppando un progetto incentrato sul multiplayer online.

Lo studio ha pubblicato una lettera aperta su Twitter, che riportiamo di seguito:

"Avevamo pensato al multiplayer per The Last of Us Parte 2 ma la campagna single player è in assoluto il nostro progetto più ambizioso. Abbiamo sviluppato la modalità Fazioni per il primo The Last of Us e da allora la visione del team è cresciuta, volevamo però concentrarci sul single player e quindi abbiamo preso la decisione di non inserire alcuna modalità multiplayer in The Last of Us 2.

In ogni caso vi rassicuriamo perchè godrete dei frutti legati alle nostre sperimentazioni con il multiplayer online in futuro, ma non con The Last of Us Parte 2. Dobbiamo ancora decidere come e quando, ma state tranquilli, condivideremo nuovi dettagli al momento opportuno, in Naughty Dog siamo tutti grandi fan della modalità Fazioni."

A quanto sembra lo studio non getterà quindi al vento il lavoro fatto e darà vita ad un nuovo gioco multiplayer, non è chiaro però se si tratterà di una nuova IP o di un gioco ambientato sempre nell'universo di The Last of Us.