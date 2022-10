Il multiplayer di The Last of Us potrebbe essere uno dei giochi 12 live service di Sony?

Sta per nascere una nuova realtà targata PlayStation Studios, un team composto da membri di Naughty Dog e Visual Arts Group ma non solo perché gli autori di The Last of Us stanno cercando anche un producer con esperienza nel mondo dei giochi free to play e live service.

Nell'annuncio di lavoro di Naughty Dog si parla di una figura che abbia esperienza nella gestione e produzione di esperienze AAA, tra le capacità viene richiesta (come skill opzionale, a dire il vero) una "comprovata esperienza nel supporto di produzioni AAA, free to play e giochi live", a inizio anno inoltre Naughty Dog era alla ricerca di un esperto di monetizzazione, una persona capace di bilanciare l'esperienza di gioco e ottimizzare la monetizzazione in-game senza danneggiare il gameplay.

Questi indizi fanno pensare che proprio il multiplayer di The Last of Us possa essere un gioco free to play, al momento non ci sono conferme ma Naughty Dog ha più volte ribadito com il progetto Factions si sia evoluto diventando qualcosa di più di una semplice modalità multiplayer per The Last of Us Parte 2.

Sappiamo che Sony ha in produzione 12 giochi live service e free to play da lanciare entro il 2025 e chissà che uno di questi non possa essere proprio il gioco standalone multiplayer di The Last of Us.