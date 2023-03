Il multiverso di Everywhere prende forma: svelato MindsEye, un action AAA iperrealistico

Everywhere, il multiverso open world di Build A Rocket Boy, accoglie la sua prima esperienza interattiva con MindsEye, un'esperienza action sparatutto iperrealistica da vivere immergendosi nel metaverso della nuova fatica videoludica di Leslie Benzies, il papà di GTA.

I ragazzi di Build A Rocket Boy descrivono MindsEye come un'avventura di stampo cinematografico e ad alto contenuto di ottani, un progetto tripla A ambientato in un mondo futuristico dominato dalle corporazioni cibernetiche, dalle teorie del complotto e da nuove tecnologie sinistre.

Come sottolinea la stessa software house fondata e diretta da Benzies, MindsEye sarà un videogioco a se stante nel multiverso di Everywhere, la nuova piattaforma creativa che Build A Rocket Boy che conta di lanciare più avanti nel 2023 su PC e successivamente su console e "altri formati" non meglio specificati.

Con MindsEye, quindi, il progetto ad altissimo budget di Everywhere inizia finalmente a prendere forma e ad assumere i contorni della visione creativa descritta dagli sviluppatori al seguito di Leslie Benzies. Cosa ne pensate del teaser iperrealistico di MindsEye? Fatecelo sapere con un commento dopo aver visto il video e le immagini che trovate in cima e in calce alla notizia.