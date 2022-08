MultiVersus, 10 milioni di giocatori in 3 settimane: il folle picchiaduro è un successo

In attesa dell'introduzione della modalità Arcade e dei match classificati in MultiVersus, il picchiaduro di Warner Bros può festeggiare il superamento di un importante punto di svolta.

Stando ai rilevamenti effettuati dal portale Tracking, si stima infatti che il picchiaduro sia riuscito a catturare l'interesse di oltre 10 milioni di giocatori. Dal momento del lancio, infatti, sono stati creati ben 10.268.259 account all'interno di MultiVersus, per altrettanti utenti curiosi di provare con mano il bizzarro free to play. Tra una partita nei panni di Batman e un match in quelli di Bugs Bunny, i toni e il gameplay della produzione Warner Bros sembrano dunque aver fatto assolutamente presa sulla community.

Il traguardo di 10 milioni di utenti, già di per sé notevole, risulta ancora più impressionante se si considera che il lancio di MultiVersus ha avuto luogo solamente lo scorso 19 luglio 2022. Tale soglia di pubblico è stata dunque raggiunta in circa 3 settimane di presenza sul mercato videoludico. Un record decisamente promettente per il team di sviluppo, che al momento si sta preparando a lanciare il primo Battle Pass di MultiVersus, che affiancherà il debutto in-game della Stagione 1 del picchiaduro gratuito. Non resta altro da fare che attendere l'accoglienza del pubblico!