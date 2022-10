MultiVersus accoglie Black Adam e Modalità Arcade: l'eroe DC arriva tra pochi giorni

In concomitanza con l'esordio al cinema di Black Adam, il personaggio parte dell'universo fumettistico di casa DC è pronto a invadere i campi di battaglia di MultiVersus.

Giusto in tempo per l'evento a tema Halloween di MultiVersus, Black Adam è infatti pronto a fare il suo trionfale ingresso in scena nell'apprezzato picchiaduro gratuito. Dopo essere stata anticipata da Warner Bros con una serie di indizi, la conferma è arrivata quest'oggi con la pubblicazione di un trailer dedicato al personaggio.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato si limita purtroppo a confermare il prossimo arrivo di Black Adam, senza tuttavia mostrare il combattente in azione all'interno di MultiVersus. Per poter scoprire lo stile di combattimento del personaggio DC, gli appassionati del free to play dovranno dunque pazientare ancora qualche tempo. L'appuntamento con l'ingresso di Black Adam nel roster ad ogni modo non è troppo lontano: Warner Bros ha confermato che la new entry debutterà entro domenica 30 ottobre 2022. Accanto a Black Adam, i giocatori di MultiVersus troveranno inoltre ad attenderli anche la nuova Modalità Arcade.

In attesa del debutto del nuovo combattente nel roster di MultiVersus, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare la recensione di Black Adam, a cura del nostro Gabriele Laurino.