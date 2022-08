MultiVersus accoglie Morty: un video gameplay mostra le abilità del nuovo personaggio

Il preannunciato arrivo di Rick e Morty in MultiVersus si concretizza, seppur solo parzialmente, con l'approdo di Morty nel roster dei personaggi dell'ormai celebre picchiaduro gratis di Warner Bros.: un video gameplay mostra le abilità del nuovo combattente del brawler free to play.

Il nuovo arrivato nella famiglia dei lottatori di MultiVersus è disponibile da oggi, mercoledì 24 agosto, nel Negozio interno del picchiaduro di Warner Bros., al costo di 700 Gleamium in valuta 'premium' o di 2.000 Gold.

Come possiamo intuire ammirando il video confezionato dagli sviluppatori, l'ingresso di Morty nella Stagione 1 di MultiVersus offre a tutti gli appassionati l'opportunità di sfruttarne le sue abilità e tecniche legate alla classe Picchiatore.

Prima di lasciarvi al gameplay trailer incentrato sui poteri, sugli attacchi speciali e sulle mosse del co-protagonista della serie animata di Rick & Morty, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sulle migliori coppie per vincere in MultiVersus, con tanti suggerimenti e spunti di riflessione offertici da Antonello "SchiacciSempre" Gaeta per primeggiare nelle arene multiplayer del picchiaduro gratuito di Warner Bros per PC, PlayStation e Xbox.