Multiversus accoglie Rick Sanchez e aspetta il Joker: spunta l'ombra di Mark Hamill

Come promesso dal team di Warner Bros, Rick Sanchez è ora disponibile in MultiVersus, con il co-protagonista di Rick & Morty che ha finalmente realizzato il suo debutto all'interno del picchiaduro.

Presentato con il trailer che trovate in calce a questa news, Rick Sanchez è dunque a disposizione dei giocatori del free to play, che possono ora scatenare varchi spaziotemporali sul campo di battaglia. E mentre la community scopre i segreti e il moveset del nuovo lottatore, il supporto post lancio offerto a MultiVersus sembra proseguire a pieno ritmo.

A stuzzicare la curiosità del pubblico è in particolare un avvistamento realizzato dai dataminer, che pare confermare il prossimo esordio di Joker in MultiVersus. Come già suggerito a maggio da una precedente analisi del codice di gioco (che aveva peraltro correttamente identificato LeBron James, Rick Sanchez e Gizmo come nuovi lottatori), la nemesi di Batman potrebbe essere in dirittura di arrivo nel titolo gratuito.



L'ultimo update ha infatti introdotto in MultiVersus un file audio, prontamente individuato dai dataminer. Come potete verificare in calce, quest'ultimo riproduce diverse linee di dialogo inequivocabilmente legate a Joker, ma non solo. A quanto pare, il villain DC sarà nuovamente interpretato da Mark Hamill, storico doppiatore del personaggio dei fumetti, che ha interpretato in film e serie animate sin dagli anni Novanta.