Multiversus: annunciati Marvin il Marziano e uno stage di Game of Thrones

WB Games ha annunciato l'arrivo di nuovi succosi contenuti per i giocatori di Multiversus. Il brawler game si prepara ad accogliere Marvin il Marziano come nuovo personaggio giocabile insieme ad uno stage basato sulla serie televisiva di Game of Thrones.

Dopo una stagione che ha visto Black Adam, Rick e Morty, e un paio di Gremlin unirsi al roster, la Stagione 2 di MultiVersus inizia alla grande con la notizia di Marvin Il Marziano e un nuovo stage basato su Il Trono di Spade in arrivo nei prossimi mesi.

Marvin The Martian sarà equipaggiato con il suo fidato dispositivo Illudium Q-36 Explosive Space Modulator, oltre a una pistola blaster e la capacità di evocare astronavi. Il livello Game of Thrones, invece, presenterà pericoli a tema Westeros oltre al Trono di Spade stesso. Le date di uscita di Marvin e del palco GoT saranno annunciate "in un secondo momento".

La Stagione 2 includerà anche un nuovo Battle Pass che, a differenza della Stagione 1, offrirà ricompense a ogni livello sia per il percorso gratuito che per quello premium. Le nuove skin disponibili nel Battle Pass includono una variante a tema Sherlock Holmes per Tom e Jerry, un costume da direttore d'orchestra per Bugs Bunny e l'astronauta Velma che indossa la tuta spaziale.



Il negozio in-game verrà aperto con l'inizio della stagione 2, al cui interno troverete le nuove skin Samurai Batman, Evil Morty e Fern Finn da acquistare con la valuta di gioco Gleamium. Trovate ulteriori dettagli consultando le patch notes della Stagione 2.