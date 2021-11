Multiversus annunciato da WB Games: Shaggy, Batman e Bugs Bunny combattono in video

A seguito dei misteriosi teaser avvistati nelle scorse ore, e dopo settimane di rumor e specluazioni, Warner Bros. Interactive ha deciso di rompere definitivamente gli indugi e annunciare ufficialmente Multiversus, il suo nuovo progetto che unirà in un solo luogo numerosi personaggi del mondo dell'intrattenimento.

Ciò che potete ammirare in cima alla notizia è il filmato di presentazione di Multiversus, descritto come un picchiaduro competitivo con meccaniche cooperative e fortemente basato sul gioco di squadra. Il titolo, che ricorda da vicino Super Smash Bros. di Nintendo, sarà distribuito come free-to-play su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2022.

Confermata l'integrazione del cross-play e della cross-progression tra tutte le piattaforme, insieme al netcode rollback basato su server dedicati. i contenuti di gioco continueranno a crescere mesi dopo la pubblicazione con la distribuzione di aggiornamenti a cadenza stagionale.

Il primo video ufficiale dedicato a Multiversus conferma diversi dei personaggi precedentemente leakati, tra cui Batman, Shaggy, Superman, Bugs Bunny, Wonder Woman, Arya, e Tom & Jerry. Nessuna traccia, almeno per il momento, di Gandalf, Harry Potter, la famiglia Flintstones, Mad Max e Jonny Bravo, ma potrebbero far parte dei piani post-lancio. Quali sono le vostre prime impressioni su Multiversus di Player First Games e Warner Bros. Interactive?