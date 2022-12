Multiversus: ecco Black Adam in versione The Rock e lo stage di Game of Thrones

Dopo Marvin il Marziano e lo stage di Game of Thrones, è nuovamente tempo di novità per Multiversus, con il brawler game che si appresta ad accogliere Black Adam all'interno del suo sempre più nutrito roster di combattenti.

La skin di Black Adam è stata realizzata secondo le fattezze del colossale Dwayne Johnson aka The Rock, ed è stata rivelata nelle note della patch per il prossimo Winter Update di Multiversus, insieme ad alcune versioni invernali del resto del cast e allo stage di Game of Thrones. Le note rivelano che la skin è una variante Leggendaria che costa 2.000 Gleamium e che si intitola The Man In Black.

Non ci sono ancora filmati in-game della skin di The Man In Black, ma possiamo vedere dall'immagine nelle note della patch che assomiglia per lo più alla variante del personaggio interpretato da Dwayne Johnson, con una faccia leggermente più vicina allo stile cartoonesco. È interessante notare che una non viene menzionato nelle patch notes che The Man In Black avrà apparentemente un doppiatore diverso rispetto al normale Black Adam, anche se non si tratta dello stesso Dwayne Johnson. L'affidabile leaker di MultiVersus LaisulMV ha così dichiarato al riguardo: "La variante / skin Rock in MultiVersus non sarà doppiata da The Rock stesso, ma da un imitatore".

Precedentemente, gli sviluppatori avevano già rivelato le abilità di Black Adam in Multiversus.