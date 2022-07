Multiversus, arriva l'Open Beta del gioco gratis: data, orario, roster e modalità

Tra i nuovi videogiochi della settimana, Multiversus è pronto a presentarsi al pubblico con una prima Open Beta dedicata: ecco tutto quello che serve sapere sull'arrivo del picchiaduro.

L'appuntamento con la fase di accesso libero al titolo è in programma per la giornata di martedì 26 luglio 2022. A partire dalle ore 18:00 del fuso orario italiano, i giocatori potranno iniziare a scoprire i contenuti previsti per il picchiaduro gratis edito da Warner Bros. Per il momento, non è prevista una data conclusiva della fase di Open Beta di Multiversus, che continuerà ad essere aggiornata con nuovi personaggi, mappe e contenuti nel corso delle prossime settimane.

Il free to play potrà essere giocato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (via Steam), con tanto di supporto a cross-play e cross-progression. In questa prima fase di disponibilità del picchiaduro gratis, i giocatori potranno vestire i panni di diversi lottatori. Di seguito, vi riportiamo il roster completo che troverà spazio nell'Open Beta di Multiversus:

Batman;

Superman;

Wonder Woman;

Harley Quinn;

Shaggy;

Velma;

Bugs Bunny;

Tasmanian Devil a.k.a. Taz;

Arya Stark;

Jake the Dog;

Finn the Human;

Steven Universe;

Garnet;

Tom & Jerry;

Iron Gian;

Reindog;

LeBron James;

Inoltre, ricordiamo che presto anche Rick & Morty si uniranno al roster di Multiversus . Per quanto riguarda le ambientazioni, l'Open Beta proporrà le seguenti: The Batcave (DC), Tree Fort (Adventure Time), Scooby’s Haunted Mansion (Scooby-Doo), Sky Arena (Steven Universe), Trophy's E.D.G.E., Trophy’s E.D.G.E. 2 e Training Room. Infine, sul fronte delle, ricordiamo la presenza di una opzione cooperativa con match 2v2, i classici match 1v1, il supporto al multiplayer in locale fino a 4 giocatori, la modalità 4-player free-for-all, match cooperativi contro l'IA e lobby online personalizzate. Spazio infine a The Lab, modalità pensata per l'allenamento e ai tutorial.