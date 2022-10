MultiVersus: arriva Stripe dei Gremlins, assieme a un nuovo evento a tema Halloween

Nel frattempo che si cerca di capire se davvero Walter White sta per arrivare in MultiVersus oppure no, il picchiaduro crossover in stile Super Smash Bros. accoglie nel frattempo nuovi contenuti ed un altro iconico personaggio all'intero del suo roster.

Attraverso un nuovo trailer Warner Bros. Interactive Entertainment e Player First Games rivelano che Stripe dei Gremlins è ora disponibile come personaggio giocabile. La buffa creatura horror, che si unisce dunque a Gizmo dei Gremlins già presente in MultiVersus, è di classe "Assassino" e si prepara a distruggere i suoi avversari ricorrendo ad un arsenale di armi che comprendono seghe circolari, pistole e skateboard. Il filmato ci permette quindi di vederlo in azione, con Stripe che promette di rivelarsi un combattente agile e subdolo, capace di mettere in difficoltà qualunque rivale.

E non è ancora finita: gli autori confermano l'inizio di Monster Mash, un evento speciale a tema Halloween che proseguirà fino alle ore 19:00 italiane dell'8 novembre 2022. Durante Monster Mash sarà possibile ottenere diversi oggetti di personalizzazione (come skin alternative e banner) acquistandoli tramite "caramelle", la valuta pensata appositamente per questo tipo di evento.

Infine, MultiVersus celebrerà anche lo Scoobtober dal 28 al 30 ottobre offrendo film, cartoni animati e Twitch Drops a tema Scooby-Doo sul proprio canale Twitch ufficiale.