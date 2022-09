MultiVersus, arrivano i Gremlins: anche Gizmo annunciato con un teaser

Il team di sviluppo di MultiVersus è scatenato e, a pochi giorni dal lancio della Stagione 1 del picchiaduro gratis, ha già annunciato l'imminente arrivo di un nuovo lottatore.

I canali social ufficiali del titolo ispirato a Super Smash Bros. hanno accolto un teaser che lascia poco spazio all'immaginazione: il video mostra un baule che si apre leggermente negli istanti finali e mostra le piccole zampe del tenero Gizmo, il protagonista del cult dei film horror "I Gremlins". Il post che accompagna il filmato svela anche che si tornerà a parlare del personaggio il prossimo martedì 6 settembre 2022 e non è chiaro se anche il lancio del lottatore aggiuntivo è fissato per lo stesso giorno. Nel caso in cui dovesse essere proprio Gizmo il prossimo lottatore, la strategia degli sviluppatori sarebbe poco chiara, dal momento che gli utenti sono ancora in attesa di tre personaggi annunciati e senza una data d'uscita, ovvero Rick Sanchez, Black Adam e Stripe dei Gremlins.

Tony Huynh, il co-fondatore di Player First Games, ha svelato anche un dettaglio molto importante in merito al prossimo lottatore. Stando alle parole dello sviluppatore, infatti, Gizmo e Stripe saranno due personaggi completamente diversi tra loro e non verranno considerati 'echo fighter': questo significa che non vi saranno punti in comune tra i moveset dei due lottatori ispirati ai personaggi dei Gremlins.

