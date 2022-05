Multiversus: arrivano Joker, LeBron James, Daenerys e Godzilla? Primi indizi dai dataminer

Attingendo al codice della versione in beta testing di MultiVersus, i dataminer della nuova esperienza in salsa brawler di WBIE hanno scoperto i nomi di alcuni dei personaggi aggiuntivi che, presumibilmente, entreranno a far parte del roster del picchiaduro ispirato a Smash Bros.

Con un post condiviso dalle pagine del subreddit ufficiale di MultiVersus, il dataminer conosciuto come 'Hugeleakeractually' ha condiviso i frutti della sua ultima "caccia al codice inattivo". A detta del redditor con la passione per il datamining, l'offerta contenutistica di MultiVersus è destinata ad ampliarsi per fare spazio ad altri personaggi provenienti dalle IP Warner Bros e DC Comics, come pure dai film, dalle serie TV e dai cartoni della casa di produzione cinematografica americana.

I file rintracciati dal dataminer preannunciano l'ingresso nel roster di MultiVersus di Daenerys Targaryen e The Hound da Game of Thrones, di Joker e Raven dall'universo DC e di tanti altri personaggi. Eccovi la lista scoperta dal redditor:

Joker - DC

Raven - DC

Gizmo - Gremlins

Marvin the Martian - Looney Tunes

Lebron James - NBA / Looney Tunes

Rick - Rick and Morty

Morty - Rick and Morty

Scooby-Doo - Scooby-Doo

Daenerys - Game of Thrones

The Hound - Game of Thrones

Wicked Witch - The Wizard of Oz

Godzilla - Godzilla

Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di WBIE e Player First Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su personaggi, bilanciamento e futuro di MultiVersus.