MultiVersus arriverà presto: finestra di lancio svelata al Future Games Show

A distanza di qualche settimana dalla Closed Alpha di MultiVersus, che ha accolto un certo favore da parte del pubblico, il picchiaduro Warner Bros è tornato a mostrarsi per una manciata di secondi in occasione del Future Games Show, evento durante il quale è stata finalmente svelata la finestra di lancio.

Nel corso di una sequenza che ha coinvolto numerosi titoli in arrivo prossimamente, abbiamo potuto vedere per qualche secondo anche MultiVersus. Non è stato però il gameplay ad aver attirato l'interesse dei giocatori, ma la dicitura nella parte bassa dello schermo, la quale conferma che il gioco arriverà il prossimo luglio 2022, ovvero tra qualche settimana. Dal momento che l'Joker, LeBron James, Daenerys e Godzilla? Primi indizi dai dataminer del brawler sarà disponibile proprio il prossimo mese, è probabile che il lancio avvenga a pochi giorni di distanza dall'apertura dei server per la versione di prova.

In attesa che gli sviluppatori forniscano maggiori informazioni in merito alla questione, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Stando agli ultimi rumor, inoltre, sembrerebbe che Joker, LeBron James, Daenerys e Godzilla siano tra i primi lottatori extra di MultiVersus.