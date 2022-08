MultiVersus: in arrivo la possibilità di condividere i progressi del Battle Pass?

Con la Stagione 1 di MultiVersus alle porte, i dataminer continuano a lavorare per scoprire nuove funzionalità in arrivo per il picchiaduro di Warner Bros Games, titolo capace di riscuotere un discreto successo nelle ultime settimane.

Sappiamo che presto arriveranno la modalità Arcade e le partite classificate in MultiVersus ma a quanto pare gli sviluppatori starebbero pensando anche ad una funzione per condividere i progressi del Battle Pass tra due giocatori.

Stando ad una immagine trapelata, due giocatori possono condividere le ricompense in questo modo il giocatore con il livello più basso arriverà in automatico al punto del giocatore di livello più elevato. Nel caso del Premium Battle Pass, ricompense e XP verranno assegnati ad entrambi i giocatori, apparentemente però c'è un limite, ovvero un Battle Pass può essere collegato ad un secondo giocatore solamente una volta per ogni stagione.

MultiVersus si appresta a partire con la sua prima Stagione, inizialmente attesa per il 9 agosto, la Season 1 è slittata e arriverà più avanti, questo per dare modo agli sviluppatori di lavorare meglio su alcuni aspetti del Battle Pass e sui contenuti della Stagione 1.

Lo sapevate? Un leak ha svelato le versioni iPhone e Android di MultiVersus, mai annunciate ufficialmente dal publisher Warner Bros e dunque non ancora ufficiali.