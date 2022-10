MultiVersus, Black Adam ha finalmente una data? Spunta l'indizio di Warner Bros.

Come se l'arrivo di Rick Sanchez in MultiVersus non bastasse, sembra che il free to play di Player First Games sia in procinto di accogliere finalmente anche Black Adam.

La notizia arriva dal profilo Twitter dell'insider multiversusie (figura ormai conosciutissima all'interno della community del picchiaduro), che ha condiviso online il contenuto di una mail promozionale di Warner Bros. da cui apprendiamo che sarà possibile utilizzare Black Adam in MultiVersus il 25 ottobre. Provenendo da una fonte attendibile, questa email non lascia spazio a dubbi e speculazioni, e ci fornisce una data di pubblicazione per Black Adam piuttosto verosimile, considerando anche la sinergia con il tie-in cinematografico, da poco arrivato nelle sale, che vede protagonista The Rock.

I leak di MultiVersus si sono susseguiti all'impazzata sin dall'uscita del gioco e hanno riguardato i personaggi più disparati. Da Gandalf a Goku, passando per Joker e il già citato Black Adam, il cui ingresso nel roster è stato anticipato già molto tempo fa dagli stessi sviluppatori con le ultime immagini promozionali del gioco. Le voci di corridoio più insistenti, riportate anche dai colleghi di Thegamer, rivelano che la voce del personaggio sarà diversa da quella di Dwayne Johnson; inoltre, sembra che Black Adam avrà la possibilità di volare ed evocare delle trappole elettriche con cui danneggiare i giocatori avversari.