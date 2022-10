MultiVersus, Black Adam si fa desiderare: il suo esordio è stato rinviato

Warner Bros. Interactive Entertainment e lo sviluppatore Player First Games avevano confermato che Black Adam sarebbe arrivato in MultiVersus entro il 30 ottobre 2022. I piani sono però stati modificati, ed i fan dovranno attendere più a lungo prima di giocare nei panni del personaggio DC Comics.

Attraverso un post su Twitter gli autori confermano che il gameplay relativo all'eroe non è ancora completo e che quindi era necessario prendersi più tempo per perfezionare il prossimo combattente in arrivo nel roster di MultiVersus. Per il momento, però, Player First Games non ha rivelato nessun nuovo periodo di lancio per Black Adam.

In ogni caso viene assicurato che le attese più lunghe per la prossima patch, che oltre a Black Adam introdurrà anche l'Arcade Mode, saranno adeguatamente ricompensate, e che il prossimo update "varrà la pena aspettarlo più di tutti quelli precedenti". Il nuovo aggiornamento si prospetta quindi piuttosto importante stando alle parole degli sviluppatori, pur non essendo ancora chiaro quando verrà messo a disposizione. In aggiunta, resta ancora avvolto nel mistero il moveset di Black Adam, al di fuori di alcuni poteri legati all'elettricità.

Aspettando novità da Player First Games, ricordiamo che Stripe dei Gremlins è arrivato in MultiVersus ed è al momento l'ultimo personaggio aggiunto al roster.