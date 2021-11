Multiversus: quali sono i personaggi del roster oltre a Superman e Batman?

Dopo diversi rumor e speculazioni, Multiversus è stato annunciato da WB Games. Il particolare picchiaduro in stile Super Smash Bros. mescolerà tra loro universi completamente diversi tra loro, dando vita a battaglie tra personaggi iconici che mai nessuno avrebbe potuto immaginare.

Quali sono i personaggi confermati in Multiversus? Attualmente sono in tutto 13 le star confermate ufficialmente all'interno del grosso crossover immaginato da Warner Bros., tutti ben noti al grande pubblico e con spazio anche per un lottatore completamente inedito. Ecco chi si unirà alla battaglia:

Arya Stark (Game of Thrones)

Batman (DC Comics)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Finn the Human (Adventure Time)

Garnet (Steven Universe)

Harley Quinn (DC Comics)

Jake the Dog (Adventure Time)

Reindog (personaggio originale)

Shaggy (Scooby-Doo)

Steven Universe (Steven Universe)

Superman (DC Comics)

Tom & Jerry (Tom & Jerry)

Wonder Woman (DC Comics)

La lista è ancora provvisoria, dato che altri personaggi ancora devono essere rivelati nel prossimo futuro. Alcune immagini leak di Multiversus, arrivate prima dell'annuncio ufficiale del gioco, davano per certa anche la presenza di Rick & Morty e di Gandalf da Il Signore degli Anelli: bisognerà attendere aggiornamenti da Warner Bros. per scoprire se loro ed ulteriori lottatori ancora saranno presenti subito al lancio o se invece verranno inseriti soltanto in un momento successivo come aggiornamenti o DLC.

Ricordiamo che Multiversus è concepito come un picchiaduro cooperativo free to play in arrivo nel corso del 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. Confermato infine il cross-play e il cross-progression tra tutte le versioni.