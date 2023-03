MultiVersus chiude fino al 2024: chiusa in via ufficiale la Open Beta

Mentre il mondo di Multiversus continua a vivere un periodo negativo dopo i minimi storici su Steam del -995 di utenti, si torna a parlare dell'ambizioso progetto targato Warner Bros. Nella giornata di oggi 27 marzo 2023, Player First Games ha annunciato l'uscita di MultiVersus dalla fase di Open Beta attraverso i propri canali ufficiali.

Dal comunicato stampa pubblicato sul sito dedicato al titolo, possiamo leggere che i membri del team di sviluppo sono "entusiasti di vedere l'interesse e l'entusiasmo della community e il vostro feedback è stato prezioso", soprattutto a fronte del "divertimento che MultiVersus ha portato ai giocatori". L'Open Beta è stato un momento fondamentale e verrà chiusa dal 25 giugno di quest'anno, con l'obiettivo di porre maggior enfasi sui contenuti che presto arriveranno.

"Sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare. Di conseguenza, abbiamo una visione più chiara di ciò su cui dobbiamo concentrarci, specialmente sulla cadenza dei contenuti: nuovi personaggi, mappe e modalità per offrire ai giocatori più modi di divertirsi, insieme a un netcode aggiornato e più miglioramenti al matchmaking". In virtù di tale ragione, come anticipato poco sopra, l'Open Beta di MultiVersus verrà chiusa.

Però, come dichiarato dallo stesso team, verranno sospesi gli aggiornamenti di MultiVersus e il gioco verrà messo offline fino al lancio effettivo del titolo che, stando a quanto si sa in via ufficiale, dovrebbe essere previsto per l'inizio del 2024. Però, i giocatori avranno modo di accedere ai contenuti in modo limitato: sarà possibile infatti usare la sala allenamento, giocare alle partite locali e poco altro ancora. Dopo le notizie sull'accoglienza dei lottatori di Breaking Bad in Multiversus, prevista per quest'anno, si parla della chiusura del titolo fino ad una finestra temporale del 2024 non meglio specificata.