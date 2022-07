MultiVersus: come accedere gratis all'early access e iniziare a giocare prima dell'uscita

A distanza di qualche ora dall'annuncio della data d'uscita dell'Open Beta di MultiVersus, gli sviluppatori hanno anche confermato che vi sarà una fase di Early Access alla quale i giocatori potranno prendere parte seguendo pochi e semplici passi.

Cos'è l'Early Access di MultiVersus?

Per chi non lo sapesse, l'Early Access di MultiVersus consiste in un breve periodo che precederà l'Open Beta e durante il quale potranno giocare solo alcuni utenti. Questo lasso di tempo corrisponde alla settimana compresa tra il 19 e il 26 luglio 2022, ovvero l'apertura dei server per tutti i giocatori.

Come accedere all'Early Access di MultiVersus

Chiunque abbia avuto accesso alle precedenti versioni di test di MultiVerus, potrà sin da subito scaricare l'accesso anticipato e iniziare a giocare prima di tutti gli altri. Sappiate però che esiste anche un altro metodo per sbloccare l'Early Access e, a differenza di quanto accade sempre più spesso, questo non consiste nell'acquisto di un pacchetto a pagamento. Gli accessi alla versione preliminare del gioco verranno distribuiti attraverso i Twitch Drops a partire dal prossimo 19 luglio 2022: da questa data, infatti, potrete sintonizzarvi su un qualsiasi canale della piattaforma che trasmetta partite di MultiVersus e abbia il tag "Drop abilitati", guardare per 60 minuti e sbloccare l'accesso. Una volta raggiunto l'obiettivo, potrete visitare l'inventario di Twitch per riscattare la ricompensa e collegare il vostro account Warner Bros. per poter iniziare il download sulla vostra piattaforma preferita. Assicuratevi di avere un account WB Games e di collegarlo a tutte le vostre piattaforme, così da poter sfruttare il cross-save.

Stando agli ultimi rumor, l'Open Beta di MultiVersus potrebbe introdurre uno o più personaggi inediti.