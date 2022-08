MultiVersus: come funziona la rotazione dei personaggi gratis?

Come accade in altri titoli competitivi che offrono un’ampia gamma di personaggi selezionabili, il picchiaduro di Warner Bros. chiamato MultiVersus sfrutta la cosiddetta rotazione gratuita: una meccanica che permette agli utenti di testare periodicamente il roster del gioco. A tal proposito, ecco quali sono i lottatori così disponibili al momento.

Rotazione di MultiVersus fino al 30 agosto 2022

Batman (picchiatore verticale)

(picchiatore verticale) Steven Universe (guaritore orizzontale)

(guaritore orizzontale) Arya Stark (assassina ibrida)

(assassina ibrida) Lebron James (picchiatore ibrido)

Ogni rotazione gratuita di MultiVersus dura un paio di settimane, al termine delle quali i personaggi non acquistati ritornano a essere bloccati come sempre. Nonostante questo, tutti i progressi ottenuti nel corso di una rotazione (dai vari vantaggi sbloccati ai livelli maestria dei personaggi usati) vengono mantenuti in modo permanente. Per concludere vi ricordiamo inoltre che, in seguito all’aggiornamento più recente con il quale ha preso il via la Stagione 1 di MultiVersus, i membri del cast disponibili tramite le rotazioni a tempo limitato vengono segnalati nel gioco da un piccolo simbolo blu che ricorda un cronometro.

Avete già letto delle novità riguardanti MultiVersus annunciate all’EVO 2022? Stando alle parole di Tony Huynh, uno dei fondatori di Player First Games, il loro picchiaduro free-to-play di successo accoglierà innanzitutto la modalità arcade e le attesissime partite classificate.