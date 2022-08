MultiVersus: come giocare in multiplayer locale con un amico

Il legame fra i picchiaduro e gli scontri fra giocatori esiste da prima di Street Fighter II, il titolo che attraverso l’introduzione delle combo rivoluzionò il modo di intendere quei giochi. Oggi la competizione passa spesso attraverso la rete, ma anche i più recenti esponenti del genere come MultiVersus offrono la possibilità di sfidarsi in locale.

A proposito del free-to-play che permette di impersonare i personaggi di Warner Bros., prendere parte a un incontro insieme gli amici che avete a fianco è semplicissimo: vi basterà infatti raggiungere la schermata principale e interagire col pulsante Gioca! situato nella parte bassa dello schermo, per poi seguire alla lettera questi altri passaggi.

Muovete il mouse o scorrete tra le varie sezioni premendo il tasto R1 (RB se giocate da Xbox) fino a raggiungere la scheda Personalizzato. Spostate il cursore sulla prima opzione partendo da sinistra, così da avviare una Partita Locale. Assicuratevi che il numero di giocatori soddisfi i requisiti della modalità selezionata. Nel caso ce ne fosse bisogno, vi ricordiamo che le impostazioni del match possono essere cambiate interagendo con l’icona del libro che si trova in alto a destra. Selezionate il vostro personaggio, l’eventuale aspetto alternativo e mettetevi pronti, dopodiché aspettate che lo scontro abbia inizio.

Sapete già come funziona la rotazione dei personaggi gratis in MultiVersus? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche il video che mostra le abilità di Morty in MultiVersus, il primo dei nuovi personaggi attesi durante la Stagione 1 del picchiaduro sviluppato da Player First Games.