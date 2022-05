Multiversus: come iscriversi alla Closed Alpha del picchiaduro WB

Dopo aver condiviso l'annuncio della Closed Alpha di Multiversus agli inizi della primavera, gli autori del pichiaduro in due dimensioni sono pronti a festeggiare l'arrivo del titolo nelle mani del pubblico.

La sessione di prova del gioco prende infatti ufficialmente il via quest'oggi, giovedì 19 maggio 2022. La procedura per prendervi parte non è affatto complessa, ma richiede una manifestazione d'interesse da inviare tramite il sito ufficiale di Multiversus. Se avete la fortuna di essere stati scelti, nella vostra casella e-mail dovreste trovare un messaggio contenente un codice da riscattare. Se ancora non avete ricevuto alcun riscontro, tuttavia, non disperate: le mail continueranno infatti ad arrivare nel corso dell'intera Closed Alpha, che terminerà in data domenica 29 maggio 2022.



Una volta in possesso del codice di Multiversus, i giocatori possono scegliere su quale piattaforma riscattarlo, tra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. In aggiunta, ricordiamo che ogni utente selezionato per la Closed Alpha del picchiaduro ha la possibilità di invitare altri tre amici a raggiungerlo sul titolo. A questo punto, i partecipanti avranno a disposizione una selezione di lottatori (Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Shaggy, Bugs Bunny, Arya Stark, Jake The Dog, Finn The Human, Steven Universe, Garnet, Tom & Jerry e Reindog) da testare sui ring di Multiversus, tramite diverse modalità.