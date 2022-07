MultiVersus come LoL: con l'Open Beta sono cambiati gli eroi gratis

Da questa sera è possibile scaricare e giocare in maniera completamente gratuita l'Open Beta di MultiVersus, il cui accesso anticipato è ufficialmente terminato. Ad accompagnare questa nuova fase del picchiaduro gratis troviamo anche un'importante modifica alla selezione di personaggi che si possono utilizzare senza costi aggiuntivi.

Fino ad oggi erano stati comunicati i dettagli specifici sulla presenza della rotazione dei personaggi gratis, sistema che sarà presente anche in MultiVersus. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il meccanismo della rotazione fa sì che a cadenze di tempo fisse vengano aggiornati i personaggi del roster che possono essere utilizzati anche da parte di chi non li ha acquistati con le monete d'oro o con i Gleamium.

Questo significa che Taz, Harley Quinn, Shaggy e Jake sono ora bloccati e l'unico modo per poterli utilizzare è quello di procedere con il loro acquisto. Da oggi fino al prossimo 8 agosto 2022 (ultimo giorno della stagione attuale) si potranno utilizzare gratis i seguenti personaggi:

Finn

Garnet

Superman

Reindog

Discorso a parte va fatto per Wonder Woman, l'unica lottatrice che si può sbloccare al completamento del tutorial e che resta in possesso del giocatore per sempre. In attesa di scoprire maggiori dettagli sul prossimo cambio di personaggi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida su come sbloccare gratis LeBron James in MultiVersus.