MultiVersus: come provare gratis tutti i personaggi e le skin

Avete tante monete d'oro da spendere nell'Open Beta di MultiVersus ma non avete idea di quale sia il personaggio migliore sul quale investire? Allora fareste bene a sfruttare la particolare funzionalità del picchiaduro gratis che consente di testare qualsiasi lottatore o skin senza costi aggiuntivi.

Per consentire ai giocatori di provare qualsiasi contenuto di gioco prima di spendere denaro reale o credito accumulato giocando, gli sviluppatori del picchiaduro ispirato a Super Smash Bros. hanno pensato bene di introdurre il supporto ad una particolare modalità di gioco che non pone alcun tipo di limitazione per quello che concerne la selezione dei personaggi, dei potenziamenti e dei costumi. Ci riferiamo alla modalità che prende il nome di "Il mio laboratorio", la quale può essere avviata in pochi istanti direttamente dal menu principale di MultiVersus. Si tratta a tutti gli effetti del classico training mode presente in tutti i picchiaduro e, in questo caso, al giocatore viene data la totale libertà nella personalizzazione della situazione da affrontare.

Basta premere il tasto Options su PlayStation (Start su Xbox) per accedere ad una schermata attraverso la quale è possibile modificare l'arena, aggiungere bot e, cosa ancora più importante, cambiare il personaggio controllato dal giocatore o dall'IA. Come potete notare nella finestra di selezione del lottatore, è possibile anche far indossare qualsiasi skin a pagamento, così da poterla vedere in azione prima dell'ipotetico acquisto. Va precisato che tutto ciò che viene fatto all'interno del laboratorio resta nel laboratorio: in parole povere, non è possibile ottenere punti esperienza per i personaggi giocando la modalità addestramento.

Prima di sbloccare gratis LeBron James in MultiVerus, potete quindi seguire questo consiglio per provare tutte le sue mosse e il suo costume extra. Vi suggeriamo anche di dare uno sguardo alla nostra guida su come accumulare tante monete d'oro in MultiVersus.