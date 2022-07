MultiVersus: come sbloccare gratis Batman e tutti gli altri personaggi

L'early access di MultiVersus è ufficialmente online e, in attesa che tutti i giocatori possano accedere all'Open Beta del picchiaudro ispirato a Super Smash Bros, ecco tutto quello che c'è da sapere sul sistema attraverso il quale si possono sbloccare nuovi lottatori in maniera gratuita.

MultiVersus presenta al momento un roster formato da sedici diversi personaggi e non esiste alcun sistema di rotazione per quello che riguarda gli eroi gratis. Chiunque acceda al gioco per la prima volta, infatti, ha a propria disponibilità solo quattro diversi lottatori, ovvero Shaggy, Taz, Jake e Harley Quinn. Tutti gli altri vanno acquistati e, fortunatamente, il meccanismo creato dagli sviluppatori consente a chiunque di ottenere ogni singolo personaggio senza dover ricorrere alla carta di credito.

Ecco di seguito l'elenco completo dei personaggi disponibili ad oggi e il relativo costo:

Wonder Woman: gratis completando il tutorial, spendendo 1.500 monete d'oro o 700 Gleamium

gratis completando il tutorial, spendendo 1.500 monete d'oro o 700 Gleamium Arya Stark: 3.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

3.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Batman: 2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Bugs Bunny: 2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Finn: 2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Garnet: 1.500 monete d'oro oppure 700 Gleamium

1.500 monete d'oro oppure 700 Gleamium Gigante di Ferro: 3.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

3.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Rendog: 2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Steven Universe: 3.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

3.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Superman: 2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Tom & Jerry: 3.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

3.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium Velma: 2.000 monete d'oro oppure 700 Gleamium

Le Monete d'oro sono una valuta comune che i giocatori possono ottenere semplicemente completando le partite, facendo salire di livello i personaggi e scalando i livelli del Pass Battaglia. I Gleamium sono invece la valuta premium e, pertanto, l'unico modo per accumularla è quello di ricorrere alle microtransazioni nello store. In ogni caso, tutti i personaggi possono essere sbloccati gratuitamente.

