MultiVersus: come sbloccare nuovi personaggi, skin, emote e icone profilo

MultiVersus è il picchiaduro free to play che, un po' come Smash Bros per Nintendo, tenta di racchiudere un ampio roster di personaggi provenienti dalle più svariate opere per farli combattere tra di loro. In questo caso parliamo di figure in qualche modo legate al mondo Warner Bros: ecco tutti i collezionabili disponibili attualmente nel gioco.

Di seguito sono elencati tutti gli elementi sbloccabili nella Closed Alpha del gioco (a tal riguardo, come iscriversi alla Closed Alpha di MultiVersus): si tratta cioè di oggetti in quantità limitata, che offrono un'anticipazione della possibile varietà di cosmetici disponibili all'uscita del titolo.

Personaggi sbloccabili

Per ottenere nuovi combattenti dovrete spendere le monete guadagnate giocando. Si tratta di quantità piuttosto abbordabili, che vi permettono di mettere le mani sul alcuni volti famosi dell'animazione e non solo. Ecco l'elenco di tutti i personaggi di MultiVersus.

Steven Universe - 2000 monete

Garnet - 2000 monete

Arya Stark - 2000 monete

Batman - 2000 monete

Superman - 2000 monete

Skin sbloccabili

Non mancano le classiche varianti estetiche dei vari personaggi. Queste scalano in base alla rarità, che ovviamente più sale più comporta un drastico cambiamento visivo dell'outifit dell'eroe. Si sbloccano con il Pass Battaglia o raggiungendo determini traguardi:

Shaggy (Zio Shagworthy) - Completa il Pass Battaglia Tier 1 Premium

Bugs Bunny (Bougie) - Completa il Pass Battaglia Tier 20 Premium

Tom & Jerry (Pirati) - Completa il Pass Battaglia Tier 35 Premium

Harley Quinn (Task Force X) - Completa il Pass Battaglia Tier 44 Premium

Batman (Samurai) - Completa il Pass Battaglia Tier 50 Gratis

Jake (Torta) - Completa il Pass Battaglia Tier 50 Premium

Taz (Taz estivo) - Raggiungi il livello Maestria 13 con Taz

Animazioni KO sbloccali

Particolari animazioni che si attivano dopo aver sconfitto il proprio avversario. Anche queste sfruttano in particolare il Pass Battaglia presente all'interno della progressione:

That's All Folks - Completa il Pass Battaglia Tier 2 Premium

Omega Beam - Completa il Pass Battaglia Tier 7 Premium

FP's burning love - Completa il Pass Battaglia Tier 25 Premium

Spike's bite - Completa il Pass Battaglia Tier 38 Premium

Shazam! - Completa il Pass Battaglia Tier 40 Gratis

Space kook - Completa il Pass Battaglia Tier 43 Premium

Jelly bean - Completa il Pass Battaglia Tier 48 Premium

Taunt sbloccabili

Anche per quanto riguarda le taunt vale lo stesso discorso, con vari gradi di ottenimenti e divisione a seconda della versione del Pass Battaglia attiva:

Wonder Woman (Weight Lifting) - Completa il Pass Battaglia Tier 4 Premium

Steven Universe (Star struck) - Completa il Pass Battaglia Tier 9 Premium

Bugs Bunny (Dance) - Completa il Pass Battaglia Tier 13 Premium

Shaggy (Kung Fu) - Completa il Pass Battaglia Tier 17 Premium

Garnet (Tiny car) - Completa il Pass Battaglia Tier 26 Premium

Jake (Ballet) - Completa il Pass Battaglia Tier 30 Premium

Shaggy (Nunchucks) - Completa il Pass Battaglia Tier 39 Premium

Velma (Dancec) - Completa il Pass Battaglia Tier 46 Premium

Taz (She Devil Howl) - Raggiungi il livello Maestria 5 con Taz

Emote sbloccabili

Proseguendo con il completamento del Pass Battaglia otterrete anche emote uniche per personalizzare la vostra esperienza in MultiVersus:

Jake (Wink) - Completa il Pass Battaglia Tier 3 Premium

Arya (Mad) - Completa il Pass Battaglia Tier 16 Premium

Shaggy (Hungry) - Completa il Pass Battaglia Tier 24 Premium

Garnet (Cool) - Completa il Pass Battaglia Tier 31 Premium

Harley Quinn (Crazy) - Completa il Pass Battaglia Tier 37 Premium

Icone profilo sbloccali

Il picchiaduro free-to-play offre anche la possibilità di cambiare la propria icona del profilo all'interno della dashboard, con la quale sarete identificati anche agli altri giocatori:

Lady Rainicorn - Completa il Pass Battaglia Tier 1 Gratis

Fred Style - Completa il Pass Battaglia Tier 8 Premium

Bat Symbol - Completa il Pass Battaglia Tier 15 Premium

Space kook - Completa il Pass Battaglia Tier 20 Gratis

Star - Completa il Pass Battaglia Tier 22 Premium

Ghost - Completa il Pass Battaglia Tier 27 Premium

Alpha Taz - Completa il Pass Battaglia Tier 29 Gratis

Arya - Raggiungi il livello Maestria 13 con Arya

Finn - Raggiungi il livello Maestria 13 con Finn

Shaggy - Raggiungi il livello Maestria 13 con Shaggy

Wonder Woman Symbol - Raggiungi il livello Maestria 5 con Wonder Woman

Reindog - Raggiungi il livello Maestria 5 con Reindog

Jake - Raggiungi il livello Maestria 13 con Jake

Garnet - Raggiungi il livello Maestria 13 con Garnet

Batman - Raggiungi il livello Maestria 13 con Batman

Harley Quinn - Raggiungi il livello Maestria 13 con Harley Quinn

Steven Universe - Raggiungi il livello Maestria 13 con Steven Universe

Banner sbloccabili

Infine, ecco la lista dei banner acquisibili in Multiversus, che vi permettono di aggiungere un tocco di unicità alla vostra interfaccia, e a come viene mostrata agli altri:

Themyscira - Completa il Pass Battaglia Tier 5 Premium

Bat Signal - Completa il Pass Battaglia Tier 10 Premium

Arkham Asylum - Completa il Pass Battaglia Tier 12 Gratis

Treefort - Completa il Pass Battaglia Tier 14 Premium

Scooby Tag Pattern - Completa il Pass Battaglia Tier 18 Premium

Daily Planet - Completa il Pass Battaglia Tier 23 Premium

Superman Pattern - Completa il Pass Battaglia Tier 28 Gratis

Alpha Tester - Completa il Pass Battaglia Tier 30 Gratis

Haunted Mansion - Completa il Pass Battaglia Tier 31 Premium

WW Pattern - Completa il Pass Battaglia Tier 33 Premium

Scooby Groovy - Completa il Pass Battaglia Tier 36 Premium

Waterfall - Completa il Pass Battaglia Tier 41 Premium

Burning City - Completa il Pass Battaglia Tier 45 Premium

Knight Banner - Completa il Pass Battaglia Tier 49 Premium

Volete saperne di più sul gioco, ma non avete sotto mano la Closed Alpha? Ecco il nostro provato di Multiversus, lo Smash Bros di Warner con Batman, Shaggy e Bugs Banny.