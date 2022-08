MultiVersus: tutti i costumi e le skin dei personaggi, da Batman TAS a Sheriff LeBron

Il roster di MultiVersus include decine di eroi tra cui Arya, Batman, Superman, Taz, Bugs Bunny, Finn e Harley Quinn, ognuno di questi lottatori presenta però una o più skin alternative, ecco l'elenco completo di tutti i costumi dei personaggi di MultiVersus.

Alcune skin vengono segnalate come non ancora disponibili, in questo caso vuol dire che gli outfit in questione verranno pubblicati più avanti nel corso della Stagione 1 o stagioni successive.

SHAGGY UNCLE SHAGWORTHY - Tier 1 Battle Pass

STEVEN UNIVERSE COACH STEVEN - Non ancora disponibile

STEVEN UNIVERSE TIGER MILLIONAIRE - Non ancora disponibile

SUPERMAN BLACK LANTERN - Non ancora disponibile

SUPERMAN ONE MILLION 1,500 Gleamium

TAZ BEACHCOMBER TAZ - Non ancora disponibile

TAZ TUNE SQUAD '96 - Season 1 Battle Pass

TOM & JERRY BAKER STREET - Non ancora disponibile

TOM & JERRY DETECTIVES - Season 1 Battle Pass

TOM & JERRY PIRATES TOM & JERRY 500 Gleamium

TOM & JERRY TEXAS - Non ancora disponibile

VELMA LUAU VELMA - Non ancora disponibile

VELMA SPACE - Non ancora disponibile

WONDER WOMAN BLOODLINES - 800 Gleamium

WONDER WOMAN NUBIA - Non ancora disponibile

ARYA WATERDANCER - 800 Gleamium

BATMAN SAMURAI - Livello 50 Battle Pass Stagione 1

BATMAN THE ANIMATED SERIES - 2,000 Gleamium

BUGS BUNNY HOLLYWOOD BUGS 1,500 Gleamium

BUGS BUNNY BRUNHILDE BUGS - Battle Pass Season 1

BUGS BUNNY MAESTRO - Non ancora disponibile

BUGS BUNNY TUNE SQUAD - Non ancora disponibile

FINN THE HUMAN FERN - Non ancora disponibile

FINN THE HUMAN PAJAMA FINN - Battle Pass Livello 15

GARNET FIRST FUSION GARNET - 800 Gleamium

GARNET FLASHBACK - Non disponibile

HARLEY QUINN MAD LOVE - 1,500 Gleamium

HARLEY QUINN TASK FORCE X - Non ancora disponibile

IRON GIANT BEACH GIANT - Non ancora disponibile

IRON GIANT CLASSIC

JAKE THE DOG CAKE - Livello 15 Battle Pass

LEBRON JAMES SHERIFF LEBRON - 800 Gleamium

LEBRON JAMES I’M FREAKIN’ ROBIN - Battle Pass Season 1

REINDOG BATTLE - 1,500 Gleamium o gratis nel pacchetto PlayStation Plus MVP Pack.

REINDOG CHEF - Non ancora disponibile

REINDOG DRAGON - Non ancora disponibile

REINDOG HOLIDAY - Non ancora disponibile

SHAGGY BLACK BELT - Non ancora disponibile

SHAGGY SHAGLEE - Non ancora disponibile

Avete bisogno di valuta virtuale per sbloccare le skin? Ecco come guadagnare velocemente monete d'oro in MultiVersus.