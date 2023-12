MultiVersus sta davvero ritornando: attese notizie nei prossimi mesi

La prolungata assenza dalle scene di MultiVersus, cominciata con la chiusura dei server dello scorso marzo a seguito di un lungo periodo in Open Beta, ha fatto sorgere qualche dubbio ai fan, ma in realtà non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Il picchiaduro free-to-play sta ritornando...

Dopo l'inattesa comparsa degli adesivi promozionali di MultiVersus nei McDonald's in Belgio, che ha comprensibilmente fatto drizzare l'antenne ai fan, ci hanno pensato gli stessi sviluppatori di Player Frist Games a mandarli definitivamente in fibrillazione con uno speciale messaggio d'auguri che ha confermato l'arrivo di novità nei prossimi mesi.

"MultiVersus è sempre stato progettato con i fan in mente. Sia Warner Bros. che Player First Games intendono offrire qualcosa di speciale ai fan, creato dai fan. Durante l'Open Beta, siamo stati lusingati dall'incredibile supporto che abbiamo ricevuto dalla comunità, il cui feedback ci ha aiutato moltissimo. [...] Guardiamo con entusiasmo al futuro e agli eccitanti cambiamenti in arrivo in MultiVersus che tutti voi avete contribuito a rendere possibili, e non vediamo l'ora che possiate vederli in-game battagliando con i vostri amici. Mentre ci avviciniamo alla fine del 2023, ci sentiamo onorati di far parte di questa comunità di videogiocatori e non vediamo l'ora di mostrarvi altro. Con l'approssimarsi del lancio, nei prossimi mesi vi sveleremo l'emozionante futuro di MultiVersus".



Il picchiaduro free-to-play con i celebri personaggi di Warner Bros. sta dunque per ritornare e ripresentarsi in un forma differente da quella che ricordiamo, figlia di numerosi cambiamenti apportati grazie ai suggerimenti dei partecipanti all'Open Beta. Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire il futuro di MultiVersus!