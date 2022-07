Multiversus, DLC gratis su PS5: bonus esclusivo per gli abbonati PlayStation Plus

Mentre la ricca Open Beta di Multiversus fa faville su Steam, il team di Sony ha una buona notizia per i videogiocatori abbonati al servizio di PlayStation Plus.

A margine del reveal dei giochi PS4 e PS5 gratis con PS Plus ad agosto 2022, il negozio digitale di casa PlayStation ha infatti accolto un'interessante iniziativa promozionale. Sui lidi del catalogo di PlayStation Store, tutti i membri PlayStation Plus - Essential, Premium ed Extra - possono infatti riscattare senza alcun costo un DLC di Multiversus.

Nello specifico, parliamo del Pacchetto MVP PlayStation Plus di Multiversus, ora disponibile in esclusiva per i giocatori del picchiaduro attivi su PlayStation 5. L'omaggio non può invece essere riscattato per la versione PlayStation 4 del free to play. All'interno del bundle dedicato al free to play, gli abbonati a PS Plus troveranno ad attenderli i seguenti contenuti esclusivi:

Variante "Guerriero" di Rendog;

Effetto del lancio fuori dal ring "Materia oscura";

Stendardo "Cascata";

Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina deldedicata alla promozione:

Al momento, la promozione riservata alla community di abbonati a PlayStation Plus non dispone di una data di scadenza precisa. Il consiglio per i giocatori interessati di riscattare il bundle esclusivo a tema Multiversus il prima possibile.