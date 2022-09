MultiVersus si espande con Rick & Morty: l'esordio di Rick Sanchez ha una data

A poche ore dalla pubblicazione di un divertente trailer di MultiVersus dedicato a Rick Sanchez, il team di Warner Bros Games è pronto a confermare l'imminente debutto del co-protagonista di Rick & Morty all'interno del gioco.

Direttamente dall'amata serie animata, il folle e stravagante scienziato è ormai in procinto di fare il suo ingresso nel roster del picchiaduro. L'esordio del peculiare combattente ha infatti finalmente una data ufficiale: Rick Sanchez sarà disponibile a partire dalla giornata di domani, mercoledì 28 settembre 2022. I giocatori di MultiVersus avranno dunque presto la possibilità di testare le insolite abilità del personaggio, che ricorrerà alle sue conoscenze scientifiche per avere la meglio sugli agguerriti avversari.

Per aggiudicarsi i match, del picchiaduro, il co-protagonista di Rick & Morty è pronto a fare ricorso a inquietanti bombe puzzolenti, ma non solo. Imprescindibile la possibilità di evocare Mr. Meeseek determinati a scagliarsi contro gli avversari, mentre non potevano mancare all'appello nemmeno i varchi dimensionali tipici della serie animata. Sui campi di MultiVersus, Rick Sanchez potrà però evocare un massimo di due portali spaziotemporali.



Rick Sanchez si conferma dunque essere la prossima aggiunta nel roster del gioco Warner Bros, e farà seguito al precedente debutto di Gizmo dei Gremlins nel roster di MultiVersus.