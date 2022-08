MultiVersus: i fan vogliono Walter White di Breaking Bad come DLC, il director risponde

Tra i maggiori punti di forza di MultiVersus c'è senza alcun dubbio il suo roster composto da diversi iconici personaggi provenienti dai franchise più disparati, pronti a darsi battaglia in frenetici scontri in stile Super Smash Bros. capaci di conquistare il cuore dei giocatori in questa calda estate del 2022.

Da tempo si susseguono rumor su quali altri lottatori dovrebbero entrare a far parte del cast, e sembra che i personaggi aggiuntivi di MultiVersus saranno almeno 19, sebbene ovviamente Warner Bros. e Player First Games mantengano il più stretto riserbo sui piani futuri per il loro gioco. In rete però i fan stanno invocando a gran voce l'inclusione di diversi personaggi, considerato che gli sviluppatori hanno rivelato che non c'è nessuna limitazione e che il roster può essere arricchito anche con figure non necessariamente sotto etichetta Warner Bros.

Per questo motivo, sono in tanti a sognare l'arrivo in MultiVersus di Walter White, l'iconico protagonista della serie di culto Breaking Bad andata in onda sulle reti AMC. Per soddisfare la richiesta, su Twitter è stata persino creata la pagina Walter White For MultiVersus, che vanta oltre 20000 follower e si diverte ad immaginare come potrebbe funzionare il personaggio interpretato sul piccolo schermo da Bryan Cranston all'interno del frenetico picchiaduro.

Le creazioni sono così curate e dettagliate da aver persino attirato l'attenzione di Tony Huynh, director di MultiVersus che, pur essendo rimasto molto colpito da quanto mostrato dalla pagina Twitter, non si è sbilanciato sul possibile arrivo o meno di Walter White come futuro DLC: "Questo è un lavoro incredibile, ma nessuna promessa", si è limitato a dire Huynh.

Vi piacerebbe l'inclusione di Walter White nel gioco? Ricordiamo intanto che MultiVersus non si avvia più se avete installato mod su PC, un cambiamento introdotto a quanto pare con l'ultima grossa patch che ha dato inizio alla Stagione 1.