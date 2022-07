MultiVersus senza freni, Eleven (Stranger Things), Joker e Black Adam nei nuovi leak

MultiVersus, chiacchieratissimo picchiaduro di Player First Games e Warner Bros., è stato di nuovo al centro di alcuni leak su Twitter. Stando alla fonte, il titolo potrebbe essere in procinto di accogliere tanti nuovi personaggi, aprendosi anche a nuovi inediti crossover con franchise non associati alla casa di produzione situata a Burbank.

Il leak proviene dal profilo Twitter MvsLeaks, dataminer che ha pubblicato online una foltissima lista di papabili new entry per il roster di MultiVersus tra cui figurano, oltre a volti noti di Warner come Joker, Scooby-Doo e Gandalf, anche Eleven, protagonista di Stranger Things, e Craig di Crag of the Creek, serie animata targata Cartoon Network. Tutto ciò sembra quindi indicare che il gioco possa davvero ospitare personaggi e franchise associati ad altre case di distribuzione. Chissà, magari ci sarà spazio anche per gli 'acerrimi nemici' della Marvel?

Se siete interessati a conoscere nello specifico i personaggi leakati, vi proponiamo di seguito la lista completa pubblicata da MvsLeaks:

Joker

Raven

Static Shock

Black Adam

Poison Ivy

Robin

Marvin

Gandalf

Gizmo/Stripe

Eleven

Scooby-Doo

Craig

Daenerys Targaryen

The Hound da Game of Thrones

Beetlejuice

Godzilla

La perfida strega dal Mago di Oz

Emmet da The Lego Movie

Daphne

Ci teniamo ad aggiungere, riprendendo le parole del leaker, che sebbene non tutti i personaggi della lista siano menzionati frequentemente nel codice di gioco, la maggior parte di essi presentano spezzoni di dialogo doppiati e sono indicati come "avversari" del giocatore.

Che ne pensate dei possibili nuovi combattenti di MultiVersus?